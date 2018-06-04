"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)

Особливу увагу звернули на провідника
Українців здивував провідник поїзда "Львів - Херсон", який відзначився особливою уважністю до пасажирів. Про нього розповів користувач Юрій Катихін на своїй сторінці в Facebook.
Фото: Провідник поїзда (facebook.com/Юрій Катихін)
"Потяг "Львів - Херсон", вагон 12. Такого ввічливого провідника я ще в житті не бачив: кожному допомагає вийти, приймає. До речі, бажає всього найкращого. У мене культурний шок. Шановні львів'яни, хто впізнає цього дядька, скажіть йому, що він кращий", - написав він.
Скріншот поста (facebook.com/Юрій Катихін)
Користувачі мережі висловили своє захоплення провідником.
"Дай бог йому здоров'я. Чим більше буде таких чоловіків, тим краще буде сенс життя", - пишу тоні.
"Людина з великої літери", - додали в коментарях.
"Так і повинно бути! Ми ж європейська країна", - зазначили користувачі.
"Приємно чути, що є ще такі провідники", - пишуть в мережі.
"Дожилися, що людей, які добре виконують свою роботу, ввічливі, скоро внесуть до "Червоної книги", - додали в коментарях.
Раніше у мережі обурилися запахом люкс у вагонах "Укрзалізниці".
Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті