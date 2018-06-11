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"Пахне ногами": американку вразив український потяг (відео)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 13:28
Фото: wikipedia.org Robert Danieluk
Фото: wikipedia.org Robert Danieluk

Вона проїхалася в плацкартному вагоні

Волонтери "Корпусу миру" Кеті Джонс вразили умови в українському потязі, який їхав з Києва в Чернівці. Вона поділилася своїми емоціями в блозі, який опублікувало видання "Радіо Свобода" в Facebook.

"Це вагон третього класу (плацкарт). Тут як у купе, але без стін і дуже жарко. І ніби пахне ногами. Але все не так погано", - розповіла американка.

Жінка їхала на верхній полиці.

"Як тільки ви потрапляєте сюди, вам бажано застелити своє ліжко, тому що це зробити буде складніше, коли всі прийдуть і сядуть на нижній полиці", - радить Кеті Джонс.

Відео: Американка проїхалася в украиснком поїзді (facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Вона також показала туалет, в якому "заважає запах". Сам вагон волонтер описала, як лабіринт з рук і ніг.

"Це складно описати, але спати в одному вагоні з приблизно 60 людьми – це, безперечно, досвід. Поїздка не була б така погана, якщо б вони просто включили кондиціонер. У цих вагонах дуже жарко. У цілому третій клас не такий вже й поганий", - підсумувала вона.

Раніше мережа здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці".

"Потяг "Львів - Херсон", 12 вагон. Такого ввічливого провідника я ще в житті не бачив: кожному допомагає вийти, приймає. До речі, бажає всього найкращого. У мене культурний шок. Шановні львів'яни, хто дізнається цього дядька, скажіть йому, що він кращий", - написав він.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті

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Теги: вагон, поезд
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