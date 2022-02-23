"Паломница" Марченко расцеловала Баскова в центре Москвы (видео)

Оксана Марченко во вторник, 22 февраля, приехала в Москву и встретилась с Николаем Басковым. При встрече они обнялись и поцеловались.

"Я к тебе мчусь правдами и неправдами, потому что самолеты у нас отменили. Я еду на машине. Это отдельная история", - посетовала Марченко.

"У нас тут побезопаснее, поспокойнее", - уточнил заботливый Басков.

Российский певец, который находится в черном списке СБУ, посетовал на то, что не может ездит в Украину с концертами, и выразил надежду, что когда-то это изменится.

"Для меня Украина - неотделимая часть жизни. У меня бабушка - украинка, мама - украинка. Я столько времени провел в Сумах, когда был маленький и приезжал. Вера не имеет границ. Но мы живем в такое время, в котором это все является жизнью, жизнью непредсказуемой", - пофилософствовал он.

"Я запрещен в Украине. Я не могу приехать. Я стою в списке тех людей, которые почему-то угрожают безопасности Украины", - посетовал раздосадованный Николай.

Он заявил, что спокойно выступает на одной сцене с украинскими артистами в России, где их тепло и радушно встречают.

"Приезжают украинцы, они у нас работают, выходят с нами на одну сцену, или люди, которые работают в коллективах. Мы к ними относимся с огромным уважением, не разделяем на своих и не своих. Хотя могли бы поставить условие, чтобы ни один украинский артист не вышел на сцену, мы не будем выступать. Что это такое!" - возмутился он.

Марченко, в свою очередь, заявила, что регулярно сталкивается с хейтом в сети, к которому привыкла.

"Я столкнулась с ужасным хейтом, пока ехала к тебе. Там сейчас волны ненависти, которые сейчас у нас вообще. Это какая-то валюта стала - кто кого больше возненавидит. Ладно, я на это не обращаю внимание", - отметила жена Медведчука.