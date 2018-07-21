Памяти Коли Бойченко: звездные работы хореографа

Фото: Николай Бойченко (facebook.com/nikolay.boychenko)

Танцор и хореограф появился на телеэкранах десять лет назад

Сегодня, 21 июля, исполняется 40 дней с момента гибели талантливого хореографа и танцора Николая Бойченко. Styler решил вспомнить наиболее звездные работы талантливого украинца.

Так, впервые на телевидении популярный танцор, а в будущем и хореограф Николай Бойченко появился 10 лет назад. Его дебют состоялся в первом сезоне популярного шоу "Танцуют всі".

После этого он стал любимцем публики. Как оказалось, Коля талантлив во многих направлениях. В начале свого пути одним из танцоров балета Бойченко был MONATIK. После чего, Коля снял для артиста несколько клипов, в качестве режиссера и постановщика, среди которых "Тайулетаю" и "Прости".

Также Бойченко играл одну из главных ролей постановки "Барон Мюнхгаузен" и вместе с Русланой работал над постановкой номера проекта "Битва Хоров".

Более того, Бойченко создал уникальные постановки и сценические решения для программы "From Hollywood With Love", которая состоит из песен-хитов из голливудских кинофильмов.

Молодой украинец стал постановщиком номера украинской группы "НеАнгелы" во время выступления в песенном конкурсе "Евровидение" в 2016-м и 2014-м году.

Не менее яркой была его работа на проекте "Танцуют все. Возвращение героев" и для певицы Laliko для Евровидения в 2017-м году.

Балет хореографа Николая Бойченко выступил на финале девятого сезона проекта "Танцуют все".

Также Бойченко стал хореографом-постановщиком двух клипов для украинской певицы и телеведущей Ольги Цыбульской. В частности, он принимал участие над созданием видеоработ на песни "Сонечко" и "До ранку".

Именно работа Бойченко была признана одной из самых ярких во время открытия прямого эфира "Танці з зірками".

Обратим внимание, что сегодня, 21 июля, пройдет вечер памяти Николая Бойченко, который состоится в 20:00 в D’Arts Dance Project под названием "Гвоздь", на котором состоится презентация его лучших работ.

Следует уточнить, что скончался известный украинский хореограф 1 июня этого года. На момент трагедии ему было 32 года. О роковом событии общественности сообщила его коллега, балерина Даша Маликова.

Возможную причину гибели не разглашают, однако по неподтвержденной информации, это могло произойти из-за последствий воспаления легких.

Напомним, недавно в социальной сети Facebook появились сведения о смерти молодого украинского режиссера и хореографа Николая Бойченко. Артист умер в возрасте 32 лет, 1 июня 2018 года. Styler собрал самые интересные факты из его биографии.

Чем опасны смартфоны и как уберечься от их воздействия (video.rbc.ua)