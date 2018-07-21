Пам'яті Колі Бойченка: зоряні роботи хореографа

Фото: Микола Бойченко (facebook.com/nikolay.boychenko)

Танцюрист і хореограф з'явився на телеекранах десять років тому

Сьогодні, 21 липня, виповнюється 40 днів з моменту загибелі талановитого хореографа і танцівника Миколи Бойченка. Styler вирішив згадати найбільш зоряні роботи талановитого українця.

Так, вперше на телебаченні популярний танцюрист, а в майбутньому і хореограф Микола Бойченко з'явився 10 років тому. Його дебют відбувся в першому сезоні популярного шоу "Танцюють всі".

Після цього він став улюбленцем публіки. Як виявилося, Коля виявився талановитим в багатьох напрямках. На початку свого шляху одним з танцюристів балету Бойченка був MONATIK. Після чого, Коля зняв для артиста кілька кліпів, в якості режисера і постановника, серед яких "Тайулетаю" і "Прости".

Також Бойченко грав одну з головних ролей постановки "Барон Мюнхгаузен" і разом з Русланою працював над постановкою номера проекту "Битва Хорів".

Більш того, Бойченко створив унікальні постановки і сценічні рішення для програми "From Hollywood With Love", яка складається з пісень-хітів з голлівудських кінофільмів.

Молодий українець став постановником номера української групи "НеАнгели" під час виступу на пісенному конкурсі "Євробачення" в 2016-му і 2014-му році.

Не менш яскравою була його робота на проекті "Танцюють всі. Повернення героїв" і для співачки Laliko для "Євробачення" в 2017-му році.

Балет хореографа Миколи Бойченка виступив на фіналі дев'ятого сезону проекту "Танцюють всі".

Також Бойченко став хореографом-постановником двох кліпів для української співачки і телеведучої Ольги Цибульської. Зокрема, він брав участь над створенням відеоробіт на пісні "Сонечко" і "До ранку".

Саме робота Бойченка була визнана однією з найяскравіших під час відкриття прямого ефіру "Танці з зірками".

Звернемо увагу, що сьогодні, 21 липня, відбудеться вечір пам'яті Миколи Бойченка, який відбудеться о 20:00 в d'arts Dance Project під назвою "Цвях", на якому відбудеться презентація його найкращих робіт.

Слід уточнити, що помер відомий український хореограф 1 червня цього року. На момент трагедії йому було 32 роки. Про фатальну подію громадськості повідомила його колега, балерина Даша Малікова.

Можливу причину загибелі не розголошують, проте за непідтвердженою інформацією, це могло статися через наслідки запалення легенів.

Нагадаємо, нещодавно у соціальній мережі Facebook з'явилися відомості про смерть молодого українського режисера і хореографа Миколи Бойченка. Артист помер у віці 32 років, 1 червня 2018 року. Styler зібрав найцікавіші факти з його біографії.

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