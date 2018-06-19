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Пассажиры падали и задыхались: в столичном метро произошел сбой

STYLERLIFE        19.06.2018 - 11:21

В подземке случился коллапс на красной ветке

Во вторник, 19 июня, в киевском метро на красной ветке произошел сбой в движении. Об этом сообщает "Информатор".

Как сообщает корреспондент издания, на станции "Левобережная" пассажиры не могли попасть в вагон с первого раза и им приходилось пропускать несколько поездов.

Фото: Толпа пассажиров на станции (kiev.informator.ua)

Тем, кому удалось зайти в вагон, повезло не больше. Из-за большого наплыва людей были проблемы с воздухом, и пассажиры задыхались. Проблемы с движением составов приводили к резкому торможению, из-за чего люди падали.

В пресс-службе метрополитена сказали, что это был небольшой сбой графика и скоро подземка заработает в привычном режиме.

Ранее сообщалось, что подростки устроили ЧП в метро.

"Киев. Малолетки развлекаются, прыгая в желоб под поезд метро. В результате – экстренная остановка и сбой движения. Как наказать таких?" - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что двое ребят прыгнули в желоб практически перед приездом поезда. В результате инцидента, водителю пришлось в экстренном порядке останавливать поезд.

История подорожания проезда в общественном транспорте

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Теги: метро
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