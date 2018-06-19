Пасажири падали і задихалися: в столичному метро стався збій

У підземці стався колапс на червоній гілці

У вівторок, 19 червня, в київському метро на червоній гілці стався збій в русі. Про це повідомляє "Інформатор".

Як повідомляє кореспондент видання, на станції "Лівобережна" пасажири не могли потрапити в вагон з першого разу і їм доводилося пропускати кілька потягів.

Фото: Натовп пасажирів на станції (kiev.informator.ua)

Тим, кому вдалося зайти в вагон, пощастило не більш. Через великий наплив людей були проблеми з повітрям, і пасажири задихалися. Проблеми з рухом потягів приводили до різкого гальмування, через що люди падали.

У прес-службі метрополітену сказали, що це був невеликий збій графіка і скоро підземка запрацює у звичному режимі.

Раніше повідомлялося, що підлітки влаштували ПП в метро.

"Київ. Малолетки розважаються, стрибаючи в жолоб під поїзд метро. В результаті - екстрена зупинка і збій руху. Як покарати таких?" - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що двоє хлопців стрибнули в жолоб практично перед приїздом поїзда. В результаті інциденту, водієві довелося в екстреному порядку зупиняти поїзд.

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