Педиатр рассказала, почему детям нельзя назначать "сложные" капли в нос
Сложные капли в нос - это лекарственное средство для применения в носовой полости, состоящее из нескольких компонентов. До сих пор мы встречаем эти капли в назначениях, но этот метод не используется нигде в развитых странах, его нет в гайдах и может нести вред.
Об этом рассказала детский ЛОР Елена Харченко.
С какими действиями находятся лекарственные средства в этом комбинированном "чудо препарате"?
- противовоспалительными
- антигистаминными
- сосудосуживающими
- антибактериальными
- антисептическими
Почему нельзя назначать сложные капли в нос?
Капли не имеют доказательной базы. Нет данных о клинических исследованиях, где были предоставлены данные о безопасности и эффективности сложных капель.
Капли могут повреждать слизистую носа, нарушая ее защитную функцию.
В слизистой носа есть мерцающие эпителии, содержащие ресницы. Они предназначены для того, чтобы выводить наружу мелкие частицы пыли и другие микроорганизмы, которые не требуются нашему организму.
Когда мы наносим на слизистую капли, они могут замедлять и парализовать движение ресниц, тем самым снижать защитную функцию слизистой полости носа.
Есть вероятность побочных реакций на один из компонентов, входящих в состав капель.
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