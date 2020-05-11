Пенсия в Украине: какие сюрпризы ждут украинцев до конца 2020 года

Пенсии в Украине в течение 2020 года будут повышаться несколько раз. Ожидается, что минимальные пенсионные выплаты до декабря вырастут до 1769 гривен. Чего ожидать украинцам и сколько будет этапов повышения в 2020 году – читайте в материале Styler.

В мае 2020 года в Украине началась индексация пенсий. Для пересчета использовали коэффициент увеличения показателя средней заработной платы в размере 1,11. Размер повышения у каждого пенсионера будет рассчитан индивидуально, но в среднем пенсии вырастут на 280 гривен.

Как будут рассчитывать размер индексации

Согласно постановление правительства №251 от 1.04.2020, размер пенсии вычисляется по формуле: П (размер пенсии) = Зс х Ікз х Кс, где:

Зс – средняя заработная плата, из которой уже вычтены страховые взносы за три календарных года перед выходом на пенсию. Однако это не сумма зарплаты пенсионера, а средняя зарплата в Украине.

Iкз – индивидуальный коэффициент заработной платы.

Кс-коэффициент страхового стажа.

По данным Пенсионного фонда Украины размер повышения составит:

37,9% пенсионеров получит от 100 до 400 гривен

6,1% пенсионеров получит от 400 до 500 гривен

5,6% пенсионеров получит от 500 до 700 гривен

3,1% пенсионеров получит от 700 до 1000 гривен

2,3% пенсионеров получат свыше 1000 гривен

Кроме того, с мая 2020 года дополнительные надбавки начнут получать пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет. Сумма надбавки – 500 гривен. Начислять ее будут всем пенсионерам автоматически, с того момента, когда они достигнут 80 лет.

Следующий этап повышения пенсий в Украине

Еще одно повышение пенсионных выплат украинцам стоит ожидать в июле 2020 года. 1 июля минимальный прожиточный минимум будет повышен до 2118 гривен, а это значит, что все выплаты в Украине, которые привязаны к нему, тоже будут повышаться.

Минимальная пенсия, которая составляет 1638 гривен, увеличится на 57 гривен и составит 1769 гривен. Те, кто получает социальную пенсию (а это украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения пенсии), будут получать с 1 июля 2020 года – 1712 гривен.

Также с 1 июля будут повышены надбавки для тех, у кого стаж больше необходимого. Для мужчин – это свыше 35 лет стажа, для женщин – свыше 30 лет стажа. Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 16,38 гривны, а с 1 июля – 17,12 гривны.

Что ждет украинцев с пенсиями в будущем?

Как считают эксперты, нынешняя система пенсий абсолютно не эффективна и для того, чтобы в будущем у украинцев были нормальные пенсии, нужно полностью переформатировать эту систему.

"До сих пор украинцы получают пенсии через солидарную систему. Другими словами - это принцип солидарности поколений. Нынешнее поколение работающих украинцев платит взносы в Пенсионный фонд, чтобы профинансировать выплаты существующим пенсионерам. На сегодня такая система абсолютно безнадежна. Во-первых, проблемы связаны с ухудшением соотношения работающих и неработающих украинцев. Почему во всем мире солидарная система в чистом виде перестает действовать? Потому что соотношение тех, кто работает и людей пенсионного возраста стремительно ухудшается. Население стареет, рождаемость падает, а люди живут дольше. Во-вторых, взять и отказаться от первого пенсионного уровня, также нельзя. Государство просто снимет с себя обязательства финансировать выплаты людям, которые достигли пенсионного возраста. Если представить, что они по тем или иным причинам не смогли накопить денег на старость, то проблема все равно остается. Государство не может дать гражданам умереть с голоду. Придется выплачивать хотя бы минимальную социальную помощь. Даже если эти деньги не называть пенсией, дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет. Источник финансирования останется тем же - государственный бюджет", - рассказал экономист Борис Кушнирук для издания Gazeta.ua.

Он отметил, что введение накопительной системы будет также не эффективно. По мнению Кушнирука, государство должно взять на себя в будущем минимум обязательств, которые связаны с солидарной системой. А это значит, если человек всю жизнь работал и делал отчисления в пенсионный фонд, то ему должны выплачивать гарантированный доход на пенсии.

"Я против обязательной накопительной пенсии. Во-первых, мы живем в мире, где никто не может гарантировать сохранность накоплений. Весь украинский опыт кричит, что ничего кроме коррупции из этого не получится. Фактически никто не будет нести ответственность, если за годы вклады обесценятся. Причем это может быть связано с субъективными факторами. Например, сейчас эпидемия коронавируса, которая разрушает экономики и отдельные отрасли. Получается, что государство с одной стороны в обязательном порядке собирает с людей деньги. С другой - ничего не гарантирует. Было предложение вкладывать средства за границу. Но эти деньги должны работать на украинскую экономику. Их нельзя выводить из страны. Кроме того, накопительный уровень планировали запустить, если удастся обеспечить стабилизацию и бездефицитность солидарной системы. Этого не произошло и вряд ли в ближайшее время ситуация изменится", - объяснил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что доходы некоторых категорий украинцев вырастут на 8% и рассказали, кому именно повезет.