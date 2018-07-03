"Перемирие – условное": волонтер рассказал о ситуации на передовой

Он рассказал, что боевики продолжают обстреливать позиции наших воинов

Бывший военный разведчик, волонтер "Повернись живим" Андрей Рымарук в своем блоге на OBOZREVATEL рассказал о ситуации на фронте.

По его словам, перемирие, о котором договорились в Минске, боевики не соблюдают и так же обстреливают позиции наших воинов.

"Радует факт, что не применяется артиллерия и минометы, от которых в основном страдает мирное население, но это до поры до времени. Крупнокалиберные пулеметы и гранатометы не смолкают с обеих сторон. Порой приходится подавлять активность террористов, а иногда возвращать вражеские ДРГ обратно", - говорит он.

Рымарук обратил внимание, что перемирие – условное, ведь есть погибшие как российские наемники и бевики, так и раненые с украинской стороны.

Волонтер отметил, что очень часто ОБСЕ благоприятствует (сознательно или случайно) укреплению позиций врага.

"Террористы интенсивно ведут работу по возведению фортификационных сооружений второй линии обороны. А иногда под прикрытием миссии ОБСЕ загоняют экскаватор непосредственно на ноль, как было на днях в Авдеевке, всего в сотне метров от наших позиций. Закапываются и даже бетонируются", - сообщил Андрей.

Тем не менее, по его словам, ВСУ продолжают занимать стратегически важные для нас места в серой зоне.

"Чего стоит длительная разведка, с дальнейшим входом наших сил в населенный пункт Золотое-4. Еще несколько километров без единого выстрела перешли под контроль ВСУ, что позволило выровнять линию обороны с недавно освобожденным селом Екатериновка и стать еще ближе к оккупированному Первомайску", - отметил он.

Рымарук подчеркивает, что украинские солдаты "ценой своей жизни проливают кровь на краю хлебных полей, который мы едим".

Ранее сообщалось, что украинская группа посвятила бойцам ВСУ патриотический клип (видео).

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