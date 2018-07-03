"Перемир'я – умовне": волонтер розповів про ситуацію на передовій

Він розповів, що бойовики продовжують обстрілювати позиції наших воїнів

Колишній військовий розвідник, волонтер "Повернись живою" Андрій Римарук у своєму блозі на OBOZREVATEL розповів про ситуацію на фронті.

За його словами, перемир'я, про яке домовилися в Мінську, бойовики не дотримуються і так само обстрілюють позиції наших воїнів.

"Радує факт, що не застосовується артилерія і міномети, від яких в основному страждає мирне населення, але це до пори до часу. Великокаліберні кулемети і гранатомети не змовкають з обох сторін. Деколи доводиться пригнічувати активність терористів, а іноді повертати ворожі ДРГ назад", - говорить він.

Римарук звернув увагу, що перемир'я – умовне, адже є загиблі як російські найманці і бевики, так і поранені з української сторони.

Волонтер зазначив, що дуже часто ОБСЄ сприяє (свідомо чи випадково) зміцнення позицій ворога.

"Терористи інтенсивно ведуть роботу зі зведення фортифікаційних споруд другої лінії оборони. А іноді під прикриттям місії ОБСЄ заганяють екскаватор безпосередньо на нуль, як було днями в Авдіївці, всього в сотні метрів від наших позицій. Закопуються і навіть бетонуються", - повідомив Андрій.

Тим не менш, за його словами, ВСУ продовжують займати стратегічно важливі для нас місця в сірій зоні.

"Чого варто тривала розвідка, з подальшим входом наших сил в населений пункт Золоте-4. Ще кілька кілометрів без єдиного пострілу перейшли під контроль ВСУ, що дозволило вирівняти лінію оборони з недавно звільненим селом Катеринівка та стати ще ближче до окупованого Первомайську", - зазначив він.

Римарук підкреслює, що українські солдати "ціною свого життя проливають кров на краю хлібних полів, що ми їмо".

Раніше повідомлялося, що українська група присвятила бійцям ВСУ патріотичний кліп (відео).

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