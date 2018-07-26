"Периодически обращаются": участница Femen рассказала, что с ними хотят работать украинские политики

Фото: Активистки Femen (facebook.com/femenmovement)

Алиса Виноградова поделилась некоторой информацией по этому поводу

Одна из участников скандальной общественной организации Femen Алиса Виноградова рассказала в эфире программы "Нині вже" на канале "Громадське" о том, что есть украинские политики, которые предлагают поработать с ними.

"Бывают постоянно подобные предложения, причем по очень интересным поводам. Думают, что тарифы – это как-то связано с нашей тематикой или какие-то другие абсолютно абсурдные вещи. Поэтому да, обращаются периодически люди", - сообщила она.

Ведущие программы задали вопрос по поводу того, обращалась ли к движению лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, но активистка отказалась отвечать на вопрос.

Видео: программа "Нині вже" (youtube.com/Громадське Телебачення)

Также они вспомнили о том, что сейчас особенно много критики поступает от организации в сторону президента Украины Петра Порошенко. Виноградова объяснила, почему это происходит: "Он много чего сделал. Во-первых, я вообще считаю аморальным, что в бедной стране Европы богатый президент как крыса прячет какие-то налоги по офшорам. Он скрывает налоги. Он ведет бизнес в Российской Федерации, при этом критикует Запад, который хочет облегчить санкции. То есть ему можно вести бизнес, другим людям - нет. И это в то время возникает, когда у нас волонтерство на уровне определенной национальной идеи. То есть люди помогали армии, отдавали последние деньги, готовы были на все, чтобы что-то изменить. И в это время человек, который является миллиардером, какие-то копейки прячет по офшорам".

Активистка рассказала, что никаких симпатий у Femen к каким-либо политикам нет. "Почему именно сакцентировались на президенте, а не на каких-то там оппозиционных политиках, потому что сейчас это ключевая фигура, которая, по нашему мнению, не должна быть переизбранной", - добавила она.

Напомним, одна из основательниц феминистического движения Femen Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством в своей квартире в Париже. Ей было 31 год. Девушка оставила предсмертную записку: "Вы все фейк". Накануне самоубийства она поссорилась с парнем.

Также мы сообщали о том, что в Гостомеле Киевской области активисты и местные жители не смогли отстоять зеленый участок рядом со своими домами, на месте которого им обещали лесопарковый комплекс.

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