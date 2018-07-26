"Періодично звертаються": учасниця Femen розповіла, що з ними хочуть працювати українські політики

Фото: Активістки Femen (facebook.com/femenmovement)

Аліса Виноградова поділилася деякою інформацією з цього приводу

Одна з учасниць скандальної громадської організації Femen Аліса Виноградова розповіла в ефірі програми "Нині вже" на каналі "Громадське" про те, що є українські політики, які пропонують попрацювати з ними.

"Бувають постійно подібні пропозиції, причому за дуже цікавих приводів. Думають, що тарифи – це якось пов'язано з нашою тематикою або інші якісь абсолютно абсурдні речі. Тому так, періодично звертаються люди", - повідомила вона.

Ведучі програми поставили запитання з приводу того, чи зверталася до руху лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, але активістка відмовилася відповідати на питання.

Відео: програма "Нині вже" (youtube.com/Громадське Телебачення)

Також вони згадали про те, що зараз особливо багато критики надходить від організації у бік президента України Петра Порошенка. Виноградова пояснила, чому це відбувається: "Він багато чого зробив. По-перше, я взагалі вважаю аморальним, що в найбіднішій країні Європи найбагатший президент, який як пацюк ховає якісь податки по офшорах. Він приховує податки. Він веде бізнес в Російській Федерації, при цьому критикує Захід, який хоче полегшити санкції. Тобто йому можна вести бізнес, іншим людям – ні. І це в той час виникає, коли у нас волонтерство на рівні певної національної ідеї. Тобто люди допомагали армії, віддавали останні гроші, готові були на все, аби щось змінити. І в цей час людина, яка є мільярдером, якісь копійки ховає по офшорах".

Активістка розповіла, що ніяких симпатій у Femen до будь-яких політиків немає. "Чому саме закцентувались на президенті, а не на якихось там опозиційних політиках, тому що зараз це ключова фігура, яка, на нашу думку, не повинна далі бути переобраною", - додала вона.

Нагадаємо, одна з засновниць феміністичного руху Femen Оксана Шачко покінчила життя самогубством у своїй квартирі в Парижі. Їй було 31 рік. Дівчина залишила передсмертну записку: "Ви всі фейк". Напередодні самогубства вона посварилася з хлопцем.

Також ми повідомляли про те, що в Гостомелі Київської області активісти і місцеві жителі не змогли відстояти зелену ділянку поруч зі своїми будинками, на місці якої їм обіцяли лісопарковий комплекс.

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