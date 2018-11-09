Перцовый газ в школе под Киевом: стало известно о состоянии детей

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Газ вызвал у 17 учеников школы №2 ларингоспазм

В Тараще Киевской области подросток распылил перцовый газ в школе №2. В результате инцидента из школы эвакуировали 30 детей. 17 учеников доставили в больницу, где им оказывается неотложная медицинская помощь.

Как рассказала заместитель глава Киевской областной государственной администрации по вопросам медицины Алла Арешкович, неизвестное вещество было распылено в коридоре школы. Это вызвало у детей резкое ухудшение самочувствия.

"Безотлагательно бригадами ЭМП сначала 9, а затем еще 8 детей были госпитализированы в Центральную районную больницу, где им оказывается неотложная медицинская помощь, поскольку вдыхание данного вещества детьми вызвало у них ларингоспазм", - отметила Арешкович.

По ее словам, сейчас состояние детей стабильное, а главный врач "отчитывается ей лично каждые 2-3 часа".

Эвакуация в школе №2 (фото: kv.npu.gov.ua)

Ранее в Запорожье из школы было эвакуировано 353 человека из-за того, что одна из учениц распылила едкое вещество из газового баллончика.

Напомним, недавно в Днепре 15-летняя девушка била одноклассницу, заставляя встать ее на колени.

Видео: РБК-Украина