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В Днепре 15-летняя девушка била одноклассницу, заставляя встать ее на колени

STYLERЖизнь    07.11.2018 - 15:25
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Школьники не вмешивались и снимали происходящее на камеру

Видео: (YouTube/ТСН)

В Днепре девушка-подросток избила одноклассницу на глазах у других, после чего заставила ее стать на колени. Школьники вмешиваться не стали и предпочли снимать избиение на камеру. Об этом на YouTube-канале сообщает ТСН.

Ученица одной из днепровских школ, разозлившись за что-то на свою одноклассницу, начала бить ее по лицу на глазах у всех. Находившиеся вокруг ребята не только не пытались прекратить столкновение, но, наоборот,  сопровождали шутками и поощрением к новым ударам. 

В Днепре 15-летняя девушка била одноклассницу, заставляя встать ее на колениСкриншот видео: (YouTube/ТСН)

Чуть позже видео разлетелось по всему интернету. Его увидела мать пострадавшей, такой жестокости детей она была поражена. Женщина написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. За недостойное поведение дочери придется отвечать родителям, скорее всего, им придется уплатить штраф.

Напомним, что 22-летняя роженица из Ровно обвинила врача в мучительных родах.

 Кстати, в Запорожье родственники умершей бабушки жестоко избили врачей ногами. Родственники погибшей женщины ворвались в кабинет заведующей терапевтическим отделением и начали ее жестоко избивать. Под раздачу попал еще один медик.

Мы писали, что в Одесской области внезапно умер четырехмесячный ребенок.

Видео: РБК-Украина

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