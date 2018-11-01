В Одесской области внезапно умер четырехмесячный ребенок

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Мама рассказала, что малыш ничем не болел

В Одесской области по непонятным причинам скончался здоровый четырехмесячный младенец. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

Трагедия произошла в городе Подольске Одесской области. О смерти ребенка сообщила фельдшер скорой помощи. Она приехала на вызов и констатировала смерть младенца.

Мама ребенка рассказала, что ее четырехмесячный мальчик ничем не болел. Ночью она его покормила, потом перепеленала и уложила спать, а утром обнаружила, что малыш не дышит. Она вызвала скорую помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые осмотрели тело ребенка и не обнаружили на нем признаков насильственной смерти. Причину смерти смогут установить только после вскрытия.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства смерти ребенка.

"Следователем назначены экспертизы, проводятся допросы родителей ребенка", - сообщил начальник Подольского ОП Николай Песчанский.

Главный врач одной из больниц Одесской области Елена Кузарь высказала предположение, что малыш мог умереть от синдрома внезапной детской смерти.

"Этот случай относится к младенческой смерти, так как у грудничков до года своя специфика развития. Есть вероятность, что это мог быть синдром внезапной детской смерти. Но заключение в любом случае будут делать специалисты и педиатры", - отметила врач.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области на кладбище нашли мертвую новорожденную девочку.

А также писали о том, что в Измаиле внезапно скончался шестимесячный ребенок.

Видео: РБК-Украина