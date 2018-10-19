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Во Львовской области на кладбище нашли мертвую новорожденную девочку (фото)

STYLERПроисшествия    19.10.2018 - 23:08
Фото: Кладбище, где нашли мертвую новорожденную девочку (lv.npu.gov.ua)
Фото: Кладбище, где нашли мертвую новорожденную девочку (lv.npu.gov.ua)

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная и кинологи

Сегодня, 19 октября, во Львовской области, в Жовковском районе местные жители обнаружили ужасную "находку". На одном из кладбищ был обнаружен труп новорожденной девочки. Информацию об этом опубликовал сайт Нацполиции во Львовской области.

Сообщение о том, что нашли новорожденного ребенка, в полицию сообщили сегодня. Девочку обнаружили в одном из местных сел. Сейчас на месте происшествия работают эксперты из следственно-оперативной группы и кинологи.

Пока неизвестно, что же произошло. Время смерти и обстоятельства выясняются правоохранителями.

 

Фото с места происшествия (lv.npu.gov.ua)

Напомним, 11 октября из-за халатности врачей в Харьковской области умер неродившийся младенец. Трагическое происшествие произошло по вине врача, который требовал денежное поощрение для начала искусственной стимуляции родов. родственники вызвали в больницу полицию, но и с правоохранителями медик говорить отказался

Ранее собщалось, что в Одесской области младенец утонул в кастрюле с водой.

До этого мы писали, что в Киевском Институте Амосова медики провели уникальную операцию на сердце новорожденному мальчику по имени Давид. 

Видео: (video.rbc.ua)

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