У Львівській області на кладовищі знайшли мертву новонароджену дівчинку (фото)

Фото: Кладовище, де знайшли мертву новонароджену дівчинку (lv.npu.gov.ua)

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна і кінологи

Сьогодні, 19 жовтня, у Львівській області, у Жовківському районі місцеві жителі виявили жахливу "знахідку". На одному з кладовищ був виявлений труп новонародженої дівчинки. Інформацію про це опублікував сайт Нацполицiї у Львівській області.

Повідомлення про те, що знайшли новонароджену дитину, в поліцію повідомили сьогодні. Дівчинку знайшли в одному з місцевих сіл. Зараз на місці події працюють експерти з слідчо-оперативної групи та кінологи.

Поки невідомо, що ж сталося. Час смерті та обставини з'ясовуються правоохоронцями.

Фото з мiсця пригоди (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 11 жовтня из-через недбалість лікарів в Харківській області помер неродившийся немовля. Трагічна пригода сталася з вини лікаря, який вимагав грошове заохочення для початку штучної стимуляції пологів. родичі викликали в лікарню поліцію, але і з правоохоронцями медик говорити відмовився

Раніше повідомлялося, що в Одеській області немовля потонув у каструлі з водою.

До цього ми писали, що у Київському Інституті Амосова медики провели унікальну операцію на серце новонародженому хлопчикові на ім'я Давид.

Відео: (video.rbc.ua)