В Одеській області раптово померла чотиримісячна дитина

Колаж РБК-Україна

Мама розповіла, що маля нічим не хворіло

В Одеській області з незрозумілих причин помер здоровий чотиримісячний хлопчик. Про це повідомили в пресс-службі Національної поліції Одеської області.

Трагедія сталася в місті Подольську Одеської області. Про смерть дитини повідомила фельдшер швидкої допомоги. Вона приїхала на виклик та констатувала смерть немовляти.

Мама дитини розповіла, що її чотиримісячний хлопчик нічим не хворів. Вночі вона його нагодувала, потім переповила і поклала спати, а вранці виявила, що малюк не дихає. Вона викликала швидку допомогу.

На місце події прибули співробітники поліції, які оглянули тіло дитини і не виявили на ньому ознак насильницької смерті. Причину смерті зможуть встановити тільки після розтину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. На даний момент встановлюються причини і обставини смерті дитини.

"Слідчим призначені експертизи, проводяться допити батьків дитини", - повідомив начальник Подільського ВП Микола Піщанський.

Головний лікар однієї з лікарень Одеської області Олена Кузар висловила припущення, що малюк міг померти від синдрому раптової дитячої смерті.

"Цей випадок відноситься до малюкової смерті, так як у немовлят до року своя специфіка розвитку. Є ймовірність, що це міг бути синдром раптової дитячої смерті. Але висновок у будь-якому випадку будуть робити фахівці та педіатри", - зазначила лікар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львівській області на кладовищі знайшли мертву новонароджену дівчинку.

А також писали про те, що в Ізмаїлі раптово померла шестимісячна дитина.

Відео: РБК-Україна