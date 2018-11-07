У Дніпрі 15-річна дівчина била однокласницю, змушуючи встати її на коліна

Фото: Колаж РБК-Україна

Школярі не втручалися та знімаючи те, що відбувається на камеру

Відео: (YouTube/ТСН)

У Дніпрі дівчина-підліток побила однокласницю на очах у інших, після чого змусила стати на коліна. Школярі втручатися не стали і воліли знімати побиття на камеру. Про це на YouTube-каналі повідомляє ТСН.

Учениця однієї з дніпровських шкіл, розсердившись за щось на свою однокласницю, почала бити її по обличчю на очах у всіх. Школярі, що знаходилися поряд, не тільки не намагалися припинити зіткнення, але, навпаки, супроводжували сутичку жартами і заохоченням до нових ударів.

Скріншот відео: YouTube/ТСН)

Трохи пізніше відео розлетілося по всьому інтернету. Його побачила мати постраждалої, жорстокості дітей вона була вражена. Жінка написала заяву в поліцію. Порушено кримінальну справу. За негідну поведінку дочки доведеться відповідати батькам, швидше за все, їм доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, що 22-річна породілля з Рівного звинуватила лікаря в болісних пологах.

До речі, у Запоріжжі родичі померлої бабусі жорстоко побили лікарів ногами. Родичі загиблої жінки увірвалися в кабінет завідуючої терапевтичним відділенням і почали її жорстоко бити. Під роздачу потрапив ще один медик.

Ми писали, що в Одеській області раптово померла чотиримісячна дитина.

Відео: РБК-Україна