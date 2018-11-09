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Перцевий газ у школі під Києвом: стало відомо про стан дітей

STYLERЖиття    09.11.2018 - 16:41
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Газ викликав у 17 учнів школи №2 ларингоспазм

У Таращі Київської області підліток розпилив перцевий газ в школі №2. В результаті інциденту зі школи евакуювали 30 дітей. 17 учнів доставили в лікарню, де їм надається невідкладна медична допомога.

Як розповіла заступник голова Київської обласної державної адміністрації з питань медицини Алла Арешкович, невідому речовину було розпорошено в коридорі школи. Це викликало у дітей різке погіршення самопочуття.

"Невідкладно бригадами ЕМП спочатку 9, а потім ще 8 дітей були госпіталізовані в Центральну районну лікарню, де їм надається невідкладна медична допомога, оскільки вдихання даної речовини дітьми викликало у них ларингоспазм", - зазначила Арешкович.

За її словами, зараз стан дітей стабільний, а головний лікар "звітує їй особисто кожні 2-3 години".

 

Евакуація в школі №2 (фото: kv.npu.gov.ua)

Раніше в Запоріжжі зі школи було евакуйовано 353 людини через те, що одна з учениць розпорошила їдку речовину з газового балончика.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі 15-річна дівчина била однокласницю, змушуючи встати на коліна.

Відео: РБК-Україна

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