Пешком на 16-й этаж: в Киеве из-за краж месяцами не работают лифты

Врачи "скорой" отказываются подниматься к жильцам

В Деснянском районе Киева пожаловались на поломанные лифты в многоэтажных домах. Некоторые из них не работают месяцами. Об этом сообщает "Сегодня".

Оказалось, что причиной поломки нередко бывают воры.

На Троещине жители многоэтажки на проспекте Маяковского живут без лифтов около двух месяцев.

"Маленький лифт не работает с 26 января этого года, а грузовой – уже 9 месяцев! Это при том, что дом наш 16-этажный", - отметил местный житель Константин Захожай.

Фото: Дом (segodnya.ua)

"Пожилые люди, беременные и мамы с колясками не могут выйти из дома. Я живу на 13-м этаже вместе с двумя маленькими детьми и 86-летней бабушкой. Маленькая дочь, которой три месяца, совсем не бывает на свежем воздухе. Врачи "скорой" отказываются добираться на верхние этажи. Обращались с этой проблемой и в жэк, и в РГА - результатов нет",- пожаловался Захожай, житель дома на проспекте Маяковского, 36/7.

Фото: Лифт (segodnya.ua)

Соседи рассказали, что из-за неработающего лифта девочка-подросток с ДЦП не ходит в школу, поскольку не может спуститься на улицу.

"По этому адресу один лифт разворовали еще летом прошлого года, второй - 14 февраля этого года. До того краж в этом доме было несколько. В апреле планируем установить охранную сигнализацию на лифтовом оборудовании", - сообщили в ЖЭКе.

"На ремонт этих двух лифтов заложено 500 тысяч гривен. После проведения необходимых закупок лифты будут отремонтированы", - заверила советник замглавы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

По ее словам, ситуация с кражами лифтового оборудования в Киеве довольно массовое явление. Городские власти призывают ЖЭКи устанавливать на лифтовое оборудование системы сигнализации.

"За прошлый год в Деснянском районе было зафиксировано 750 краж лифтового оборудования, а с начала этого года – лишь 166. Злоумышленники используют перфораторы, автоген. Мы призываем жильцов: если слышите шум в подъезде, сразу вызывайте полицию", – подчеркнула Грамотная.

По данным издания, всего в Киеве в жилых домах эксплуатируется 22 659 лифтов, из которых 13 418 лифтов – в жилых домах коммунальной собственности, 4775 лифтов в жилых домах ЖСК и ОСМД, 4466 лифтов в ведомственных и инвестиционных домах.

"На сегодня требуют замены или модернизации более 10 тысяч лифтов, срок эксплуатации которых превышает более 20 лет", - сообщил директор департамента ЖКИ КГГА Дмитрий Науменко.

Департамент ЖКИ подготовил проект распоряжения об адресном перечне лифтов, которые отремонтируют в 2018 году. Документ будет обнародован на сайте КГГА.

Кстати, украинские военные, пока тихо, ремонтируют дома местных жителей Донбасса.