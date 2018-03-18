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Украинские военные, пока тихо, ремонтируют дома местных жителей Донбасса

STYLERLIFE        18.03.2018 - 13:35
Фото: война на Донбассе (flickr.com/osce)
Фото: война на Донбассе (flickr.com/osce)

В первую очередь ремонтные бригады чинят помещения малообеспеченных семей, инвалидов и одиноких пожилых людей

Украинские военные помогают восстанавливать города Донбасса. Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Бойцы ЗСУ помогают местным жителям Авдеевки отримонтировать поврежденные снарядами дома.

Скриншот страницы facebook.com/ato.news

"Продолжаются работы по восстановлению разрушенной российско-оккупационными войсками инфраструктуры прифронтовой Авдеевки. В частности, сейчас основные усилия сосредоточены на улице Леваневского, что в районе старой Авдеевки. Здесь дома подверглись наибольшим разрушениям вследствие вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

Военные помогают местным ремонтировать дома (фото: facebook.com/ato.news)

"В первую очередь ремонтные бригады чинят помещения малообеспеченных семей, инвалидов и одиноких пожилых людей. Здесь уже восстановлено около 50% частных домов", - сообщают офицеры украинской стороны СЦКК.

Военные помогают местным ремонтировать дома (фото: facebook.com/ato.news)

Только за выходные силами восстановительных бригад было перекрыто более 200 квадратных метров кровельного покрытия домов частного сектора. Завершить ремонт кровель домов по улице Леваневского планируют уже к концу месяца.

Военные помогают местным ремонтировать дома (фото: facebook.com/ato.news)

Параллельно продолжаются работы в многоквартирных домах и на объектах социальной сферы.

Ремонтные работы продолжаются при поддержке Донецкого областного ВЦА, Международного комитета Красного Креста и СММ ОБСЕ. Координацию работ осуществляют офицеры украинской стороны СЦКК, гражданско-военного сотрудничества и специалисты ДСНС Украины.

Напомним, Петр Порошенко наградил солдат, которые в прошлом году возвращали Новоалександровку и Катериновку в Луганской области. Для того, чтобы отдать награды своим обладателям президент прибыл на передовую.
 

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