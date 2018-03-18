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Українські військові, поки тихо, ремонтують будинки місцевих жителів Донбасу

STYLERLIFE        18.03.2018 - 13:35
Фото: війна на Донбасі (flickr.com/osce)
Фото: війна на Донбасі (flickr.com/osce)

В першу чергу ремонтні бригади лагодять приміщення малозабезпечених сімей, інвалідів та одиноких людей похилого віку

Українські військові допомагають відновлювати міста Донбасу. Про це йдеться на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

Бійці ЗСУ допомагають місцевим жителям Авдіївки отрімонтіровать пошкоджені снарядами будинку.

Скріншот сторінки facebook.com/ato.news

"Тривають роботи з відновлення зруйнованої російсько-окупаційними військами інфраструктури прифронтовій Авдіївки. Зокрема, зараз основні зусилля зосереджені на вулиці Леваневського, що в районі старої Авдіївки. Тут будинки зазнали найбільших руйнувань внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Військові допомагають місцевим ремонтувати будинки (фото: facebook.com/ato.news)

"В першу чергу ремонтні бригади лагодять приміщення малозабезпечених сімей, інвалідів та одиноких людей похилого віку. Тут вже відновлено близько 50% приватних будинків", - повідомляють офіцери української сторони СЦКК.

Військові допомагають місцевим ремонтувати будинки (фото: facebook.com/ato.news)

Тільки за вихідні силами відновлювальних бригад було перекрито понад 200 квадратних метрів покрівельного покриття будинків приватного сектора. Завершити ремонт покрівель будинків по вулиці Леваневського планують вже до кінця місяця.

Військові допомагають місцевим ремонтувати будинки (фото: facebook.com/ato.news)

Паралельно тривають роботи в багатоквартирних будинках і на об'єктах соціальної сфери.

Ремонтні роботи тривають за підтримки Донецької обласної бютівця, Міжнародного комітету Червоного Хреста і СММ ОБСЄ. Координацію робіт здійснюють офіцери української сторони СЦКК, цивільно-військового співробітництва та фахівці ДСНС України.

Нагадаємо, Петро Порошенко нагородив солдат, які в минулому році повертали Новоолександрівці і Катеринівку в Луганській області. Для того, щоб віддати нагороди своїм власникам президент прибув на передову.

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Теги: ВСУ, война на Донбассе, Авдеевка
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