Пішки на 16-й поверх: у Києві через крадіжки місяцями не працюють ліфти

Лікарі "швидкої" відмовляються підніматися до мешканців

У Деснянському районі Києва поскаржилися на поламані ліфти у багатоповерхових будинках. Деякі з них не працюють місяцями. Про це повідомляє "Сегодня".

Виявилося, що причиною поломки нерідко бувають злодії.

На Троєщині мешканці багатоповерхівки на проспекті Маяковського живуть без ліфтів близько двох місяців.

"Маленький ліфт не працює з 26 січня цього року, а вантажний – вже 9 місяців! Це при тому, що наш будинок 16-поверховий", - зазначив місцевий житель Костянтин Захожай.

Фото: Будинок (segodnya.ua)

"Літні люди, вагітні та матусі з колясками не можуть вийти з дому. Я живу на 13-му поверсі разом з двома маленькими дітьми і 86-річною бабусею. Маленька дочка, якій три місяці, зовсім не буває на свіжому повітрі. Лікарі "швидкої" відмовляються їхати на верхні поверхи. Зверталися з цією проблемою і в ЖЕК, і в РДА - результатів немає", - поскаржився Захожай, мешканець будинку на проспекті Маяковського, 36/7.

Фото: Ліфт (segodnya.ua)

Сусіди розповіли, що через несправний ліфт дівчинка-підліток з ДЦП не ходить до школи, оскільки не може спуститися на вулицю.

"За цією адресою один ліфт розікрали ще влітку минулого року, другий - 14 лютого цього року. До того крадіжок у цьому будинку було кілька. У квітні плануємо встановити охоронну сигналізацію на ліфтове обладнання", - повідомили в ЖЕКу.

"На ремонт двох ліфтів закладено 500 тисяч гривень. Після проведення необхідних закупівель ліфти будуть відремонтовані", - запевнила радник заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна.

За її словами, ситуація з крадіжками ліфтового обладнання в Києві досить масове явище. Міська влада закликає ЖЕКи встановлювати на ліфтове обладнання системи сигналізації.

"За минулий рік у Деснянському районі було зафіксовано 750 крадіжок ліфтового обладнання, а з початку цього року – лише 166. Зловмисники використовують перфоратори, автоген. Ми закликаємо мешканців: якщо чуєте шум у під'їзді, відразу викликайте поліцію", – підкреслила Грамотна.

За даними видання, всього в Києві в житлових будинках експлуатується 22 659 ліфтів, з яких 13 418 ліфтів в житлових будинках комунальної власності, 4775 ліфтів в житлових будинках ЖБК та ОСББ, 4466 ліфтів у відомчих та інвестиційних будинках.

"На сьогодні потребують заміни або модернізації понад 10 тисяч ліфтів, термін експлуатації яких перевищує більше 20 років", - повідомив директор департаменту РКІ КМДА Дмитро Науменко.

Департамент РКІ підготував проект розпорядження про адресний перелік ліфтів, які відремонтують в 2018 році. Документ буде оприлюднений на сайті КМДА.

До речі, українські військові, поки тихо, ремонтують будинки місцевих жителів Донбасу.