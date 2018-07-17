"Пик сезона": сеть насмешили свежие фото Крыма

Фото: pixabay.com/IrinaKushnikova

В сети показали пляжи ранее популярных курортов

В сети поделились новыми фото из аннексированного Россией Крыма. Появились новые снимки пляжей на побережье Черного моря из в свое время популярных мест для отдыха. В частности на фото показали поселок Заозерное под Евпаторией, Черноморское, поселок Новофедоровка под Саками. Соответствующие фото были опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.

"Заозерное, Евпатория. Пик сезона. Вон те буквы с пляжа зимой будем грызть…" – сыронизировали в сети.

На снимке видно пляж с крупными белыми буквами "Крымнаш".

Фото: Заозерное (twitter.com/KrimRt)

Фото: Заозерное (twitter.com/KrimRt)

"Какой пик, еще не сезон же", - пошутили в комментариях.

"Интересно крымнашей самих не тошнит уже от фразы крымнаш?" – спросили в сети.

"Черноморское. Жара. Ветерок. Вода по ощущению на 24-25 градусов. Туристов (по ощущениям) на сентябрь-октябрь", - написали в "RoksolanaToday&Крым".

Фото: Черноморское (twitter.com/KrimRt)

Фото: Новофедоровка (twitter.com/KrimRt)

Фото: Татарка (twitter.com/KrimRt)

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Кстати, в Крыму пожаловались на изменения после ЧМ-2018.

После финала Чемпионата мира по футболу 2018, который состоялся в РФ, на полуострове начались проблемы с водоснабжением. В сети появилось множество публикаций на эту тему.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

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