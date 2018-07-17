"Пик сезона": сеть насмешили свежие фото Крыма

В сети показали пляжи ранее популярных курортов
В сети поделились новыми фото из аннексированного Россией Крыма. Появились новые снимки пляжей на побережье Черного моря из в свое время популярных мест для отдыха. В частности на фото показали поселок Заозерное под Евпаторией, Черноморское, поселок Новофедоровка под Саками. Соответствующие фото были опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.
"Заозерное, Евпатория. Пик сезона. Вон те буквы с пляжа зимой будем грызть…" – сыронизировали в сети.
На снимке видно пляж с крупными белыми буквами "Крымнаш".
Фото: Заозерное (twitter.com/KrimRt)
Фото: Заозерное (twitter.com/KrimRt)
"Какой пик, еще не сезон же", - пошутили в комментариях.
"Интересно крымнашей самих не тошнит уже от фразы крымнаш?" – спросили в сети.
"Черноморское. Жара. Ветерок. Вода по ощущению на 24-25 градусов. Туристов (по ощущениям) на сентябрь-октябрь", - написали в "RoksolanaToday&Крым".
Фото: Черноморское (twitter.com/KrimRt)
Фото: Новофедоровка (twitter.com/KrimRt)
Фото: Татарка (twitter.com/KrimRt)
Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
Кстати, в Крыму пожаловались на изменения после ЧМ-2018.
После финала Чемпионата мира по футболу 2018, который состоялся в РФ, на полуострове начались проблемы с водоснабжением. В сети появилось множество публикаций на эту тему.
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
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