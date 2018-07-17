"Пік сезону": мережу насмішили свіжі фото Криму

Фото: pixabay.com/IrinaKushnikova

У мережі показали пляжі раніше популярних курортів

У мережі поділилися новими фото з анексованого Росією Криму. З'явилися нові знімки пляжів на узбережжі Чорного моря з у свій час популярних місць для відпочинку. Зокрема на фото показали селище Заозерне під Євпаторією, Чорноморське, селище Новофедорівка під Саками. Відповідні фото були опубліковані на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в соцмережі Twitter.

"Заозерне, Євпаторія. Пік сезону. Он ті букви з пляжу взимку будемо гризти..." – зіронізували в мережі.

На знімку видно пляж з великими білими літерами "Крымнаш".

Фото: Заозерне (twitter.com/KrimRt)

Фото: Заозерне (twitter.com/KrimRt)

"Який пік, ще не сезон", - пожартували у коментарях.

"Цікаво кримнашів самих не нудить вже від фрази крымнаш?" – запитали в мережі.

"Чорноморське. Спека. Вітерець. Вода по відчуттю на 24-25 градусів. Туристів (по відчуттях), на вересень-жовтень", - написали у "RoksolanaToday&Крим".

Фото: Чорноморське (twitter.com/KrimRt)

Фото: Новофедорівка (twitter.com/KrimRt)

Фото: Татарка (twitter.com/KrimRt)

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

До речі, у Криму поскаржилися на зміни після ЧС-2018.

Після фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбувся в РФ, на півострові почалися проблеми з водопостачанням. У мережі з'явилося безліч публікацій на цю тему.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

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