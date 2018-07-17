"Карета превратилась в тыкву": в Крыму пожаловались на изменения после ЧМ-2018

Жители полуострова сообщили об отсутствии воды
В аннексированном Российской Федерацией Крыму после финала Чемпионата мира по футболу 2018, который состоялся в РФ, начались проблемы с водоснабжением. Об этом рассказали на странице "Крымский Хахол" в соцсети Twitter.
"Мундиаль закончился, и карета превратилась в тыкву. Воду бл*ди вырубили, даже не дождавшись двенадцати часов ночи", - сообщили в сети.
"Небоскребы Евпатории имеют некоторые проблемы с водой. Ну а что ж вы хотите! Пятый этаж!" – сыронизировали на странице "RoksolanaToday&Крым".
Скриншот поста (twitter.com/66sergik)
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
На проблемы с водой пожаловались и в оккупированной Керчи.
"О, да вам еще хорошо. В Керчи после 23.00 вода на 6-9 этажи почти не доходит, и так каждый день", - отметили в комментариях.
Скриншот комментариев (twitter.com/66Sergik)
Кстати, в сети показали, как выглядит вокзал в Крыму. На фотографии изображен железнодорожный вокзал в городе Джанкой. Судя по снимку, возле вокзала толпы туристов нет, ни приезжающих, ни уезжающих.
Стоит отметить, что российские СМИ сообщают, что с начала лета поток туристов из Украины в Крым "вырос на 38 процентов". В сети статистику жестко высмеяли. Пользователи предполагают, что для таких данных посчитали местных жителей и надувных драконов на пляже.
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