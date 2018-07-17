"Карета превратилась в тыкву": в Крыму пожаловались на изменения после ЧМ-2018

Фото: РБК-Украина

Жители полуострова сообщили об отсутствии воды

В аннексированном Российской Федерацией Крыму после финала Чемпионата мира по футболу 2018, который состоялся в РФ, начались проблемы с водоснабжением. Об этом рассказали на странице "Крымский Хахол" в соцсети Twitter.

"Мундиаль закончился, и карета превратилась в тыкву. Воду бл*ди вырубили, даже не дождавшись двенадцати часов ночи", - сообщили в сети.

"Небоскребы Евпатории имеют некоторые проблемы с водой. Ну а что ж вы хотите! Пятый этаж!" – сыронизировали на странице "RoksolanaToday&Крым‏".

Скриншот поста (twitter.com/66sergik)

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

На проблемы с водой пожаловались и в оккупированной Керчи.

"О, да вам еще хорошо. В Керчи после 23.00 вода на 6-9 этажи почти не доходит, и так каждый день", - отметили в комментариях.

Скриншот комментариев (twitter.com/66Sergik)

Кстати, в сети показали, как выглядит вокзал в Крыму. На фотографии изображен железнодорожный вокзал в городе Джанкой. Судя по снимку, возле вокзала толпы туристов нет, ни приезжающих, ни уезжающих.

Стоит отметить, что российские СМИ сообщают, что с начала лета поток туристов из Украины в Крым "вырос на 38 процентов". В сети статистику жестко высмеяли. Пользователи предполагают, что для таких данных посчитали местных жителей и надувных драконов на пляже.

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