Ворота в никуда: в сети показали, как выглядит вокзал в Крыму

Иллюстративное фото (pixabay)

Уже почти четыре года на этот вокзал не приезжают поезда из Украины

Железнодорожный вокзал в оккупированном Крыму выглядит печально и пустынно. Новое фото опубликовано в Twitter-аккаунте Roksolana Today&Крым.

На фотографии изображен железнодорожный вокзал в городе Джанкой. Видно, что возле вокзала нет толпы туристов, приезжающих или уезжающих.

"Джанкой. Нет ничего печальнее, чем "ворота Крыма", в которые никто не входит. Ворота в никуда", - так подписана эта фотография.

Скриншот поста (twitter.com/krimrt)

"Укрзализныця" прекратила движение пассажирских и грузовых поездов из Крыма почти четыре года назад, с декабря 2014 года.

Кстати, в сети показали фотографию, на которой видно "наплыв" туристов в Крыму.

Российские СМИ утверждают, что с начала лета поток туристов из Украины в Крым вырос на 38 процентов. В сети смеются с такой статистики и предполагают, что для этого посчитали местных жителей, а также надувные игрушки на пляже.

"Я так понимаю, надувных драконов посчитали. У них все надувное и военная техника и пляжная...","Ты видишь туристов в Крыму? - Нет. - А они там есть", "0+38% = 0 математика", "Моя сотрудница в этом году в Крыму была уже трижды. В Гурзуфе. У мамы. Думаю, тоже в туристы записали и три раза посчитали", - пишут пользователи.

Видео: STYLER.rbc.ua