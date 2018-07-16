Ворота в нікуди: у мережі показали, як виглядає вокзал в Криму

Ілюстративне фото (pixabay)

Вже майже чотири роки на цей вокзал не приїжджають потяги з України

Залізничний вокзал в окупованому Криму виглядає сумно і порожньо. Нове фото опубліковано в Twitter-записі Roksolana Today&Крим.

На фотографії зображений залізничний вокзал в місті Джанкой. Видно, що біля вокзалу немає натовпа туристів, що приїжджають або виїжджають.

"Джанкой. Немає нічого сумніше, ніж "ворота Криму", в які ніхто не входить. Ворота в нікуди", - так підписана ця фотографія.

Скріншот поста (twitter.com/krimrt)

"Укрзалізниця" припинила рух пасажирських та вантажних поїздів з Криму майже чотири роки тому, з грудня 2014 року.

До речі, у мережі показали фотографію, на якій видно "наплив туристів у Криму.

Російські ЗМІ стверджують, що з початку літа потік туристів з України до Криму виріс на 38 відсотків. У мережі сміються з такої статистики і припускають, що для цього порахували місцевих жителів, а також надувні іграшки на пляжі.

"Я так розумію, надувних драконів порахували. У них все надувне і військова техніка і пляжна...","Ти бачиш туристів у Криму? - Ні. - А вони там є", "0+38% = 0 математика", "Моя співробітниця в цьому році в Криму була вже тричі. У Гурзуфі. У мами. Думаю, теж туристи записали і три рази порахували", - пишуть користувачі.

Відео: STYLER.rbc.ua