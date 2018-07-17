"Карета перетворилася на гарбуз": у Криму поскаржилися на зміни після ЧС-2018

Фото: РБК-Україна

Жителі півострова повідомили про відсутність води

В анексованому Російською Федерацією Криму після фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбувся в РФ, почалися проблеми з водопостачанням. Про це розповіли на сторінці "Кримський Хахол" в соцмережі Twitter.

"Мундіаль закінчився, і карета перетворилася на гарбуз. Воду бл*ді вирубили, навіть не дочекавшись дванадцяти годин ночі", - повідомили у мережі.

"Хмарочоси Євпаторії мають деякі проблеми з водою. Ну а що ж ви хочете! П'ятий поверх!" – зіронізували на сторінці "RoksolanaToday&Крим".

Скріншот поста (twitter.com/66sergik)

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

На проблеми з водою поскаржилися і в окупованій Керчі.

"Так вам ще добре. В Керчі після 23.00 вода на 6-9 поверхи майже не доходить, і так кожен день", - зазначили в коментарях.

Скріншот коментарів (twitter.com/66Sergik)

До речі, у мережі показали, як виглядає вокзал в Криму. На фотографії зображений залізничний вокзал в місті Джанкой. Судячи по знімку, біля вокзалу натовпи туристів немає, ні приїжджають, ні виїжджаючих.

Варто відзначити, що російські ЗМІ повідомляють, що з початку літа потік туристів з України в Крим "зріс на 38 відсотків". У мережі статистику жорстко висміяли. Користувачі припускають, що для таких даних порахували місцевих жителів і надувних драконів на пляжі.

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