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Пингвины выделяют веселящий газ: ученые обескуражили открытием

STYLERЖизнь    15.05.2020 - 23:36
Пингвины выделяют веселящий газ: ученые обескуражили открытием
Пингвины имеют необычные свойства (фото: pixabay)

Пингвины могут веселить не только своим забавным поведением и милым видом, но и способны выделять веселящий газ

Пингвины могут выделять веселящий газ. К такому выводу пришли датские биологи, что немного "опьянели" изучая колонии королевских пингвинов на островах между Антарктидой и Южной Америкой.

Все дело в закиси азота, которая в огромном количестве присутствует в гуано, то есть фекалиях этих птиц.

"Гуано пингвинов выделяет очень высокий уровень закиси азота вокруг своих колоний", - рассказывает Бо Элберлинг, руководитель исследования и профессор с кафедры геологических наук и управления природными ресурсами в Университете Копенгагена.

Закись азота имеет эффект, похожий на воздействие успокаивающих препаратов, что в своей практике используют стоматологи.

Элберинг говорит, что у одного из ученых в его группе после нескольких часов работы в колонии птиц просто "поехала крыша", у второго же сильно разболелась голова и началась рвота.

Ученые говорят, что азот выделяемый из фекалий пингвинов в землю через жизнедеятельность почвенных бактерий превращается в закись азота. Это парниковый газ, который в 300 раз больше, чем углекислый загрязняет окружающую среду.

Тем не менее Элберлинг говорит, что закиси азота от пингвинов недостаточно для того, чтобы это воздействовало на экологию нашей планеты.

Ранее ученые сделали невероятное открытие о жизнедеятельности динозавров, которое говорит, что некоторые их виды жили в воде.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины пингвин
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