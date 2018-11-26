Письмо в поддержку главы ГАСИ Кудрявцева подписали 24 проблемных застройщика Киева - блогер

Алексей Кудрявцев (фото: dabi.gov.ua)

Известные на рынке недвижимости проблемные застройщики скрылись за именами подставных директоров

Поддержав инициативу 150 народных депутатов, девелоперы подписались под коллективным письмом Премьеру с просьбой не увольнять главу ГАСИ - Алексея Кудрявцева. Однако, из 37 подписантов – 24 оказались проблемными застройщиками, а остальные участники списка опровергают свою причастность. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Дмитрий Вовнянко

"С главой ГАСИ - Алексеем Кудрявцевым случился интересный курьез. Его поддержали основные схемными строительного рынка, только в Киеве "напылесосили" в черную сотни миллионов долларов. В том числе, печально известный Войцеховский. Поддержали, конечно, не открыто, а через своих номинальных директоров, которые якобы возглавляют эти хорошо известны обманутым инвесторам строительные компании", - отметил он.

Как оказалось, хорошо известные на рынке недвижимости проблемные застройщики скрылись за именами подставных директоров. В частности, среди застройщиков, поддержавших реформу ГАСИ и Кудрявцева лично, были обнаружены компании Войцеховского (“Мегаполисстрой” и "Техэнерго").

Остальные компании, такие как ''Укрбудінвест”, “Добробут”, “МІТБУД” также фигурируют на сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, как проблемные застройщики, против которых идут активные судебные процессы или акционеры которых находятся в розыске.

"Вы можете подумать, что это организовали каких-то ФОПов, которые строят продуктовые магазины и будки, подписать, но подписали его очень известные в кругах обманутых вкладчиков компании, хотя и от имени директоров, а не акционеров. В итоге, из 37 подписавших - 24 значяться в списках проблемных застройщиков, против которых идут активные судебные процессы. А другими 13 участниками, уверен, без их ведома, просто размешали список и добавили ему весомости. Потому что опровергнуть такое заявление - тоже непросто. Как будут выглядеть заголовки на следующий день? Один из самых х девелоперов страны не поддерживает голову ГАСИ? Как потом этому девелоперу дальше работать? Да, пресс-служба Кудрявцева сработала на 5 из 5", - отметил в своем посте Вовнянко.



Напомним, ранее 150 нардепов направили коллективное письмо премьер-министру с просьбой оставить Кудрявцева на должности главы ГАСИ, сославшись на то, что обвинения застройщиков в растущей строительной коррупции - это лишь информационная атака против антикоррупционной политики ведомства.