На планете существенно подорожает кофе: ученые назвали причину

Из-за глобального потепления, которое быстрыми темпами меняет климатические условия в разных странах, на планете может существенно подорожать кофе. Выращивание бобов робусты и арабики придется приспосабливать к новому климату. К такому выводу пришли исследователи, которые анализировали реакцию растений на климатические стрессы.

Экстремальный холод, жара и засуха снижают урожайность и качество кофе при неоптимальных условиях выращивания. Из-за этого глобальное потепление может поставить под вопрос существование и доступность такого напитка как кофе. Межправительственная группа экспертов по изменению климата прогнозирует более высокие температуры, частые и сильные засухи, что нехорошо для арабики. Об этом пишет Salon.

Из зерен арабики производиться около 60% мирового кофе, при этом из робусты - около 40%. Скоро эти показатели могут измениться из-за того, что зерна робусты более устойчивы к климатическим изменениям. При этом, даже если доминировать будут зерна робусты, их качество при существенных изменениях климата будет существенно страдать.

Таким образом, было сделано заключения о том, что кофе, вероятно, не исчезнет в одночасье — ареал его произрастания постепенно сдвинется в зоны с более подходящим климатом. Хотя температурный диапазон для выращивания робусты должен быть ниже, чем предполагалось ранее, он все же лучше приспособлен к колебаниям климата, чем арабика.

При этом ученые отмечают, что в зависимости от климатических изменений, перемещение производства, а также сокращение общего объема выращивания зерен негативно отразиться на стоимость кофе. Так, ученые прогнозируют подорожание от 10 до 30% себестоимости зерен.

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