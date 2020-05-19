Платежные карты и банковские операции: в Укрпочте появятся новые услуги

Укрпочта расширит свои услуги (Фото: РБК-Украина)

Укрпочта сможет оказывать для клиентов полноценные банковские услуги

Укрпочта сможет расширить перечень своих услуг для населения. Во вторник, 19 мая, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о финансовых услугах в области почтовой связи".

Согласно этому законопроекту, у Укрпочты появятся новые услуги для населения, которые будут связаны с денежными операциями.

В частности, организация сможет:

Открывать и вести отдельные почтовые счета. Вклады на почтовых счетах будут гарантироваться так же, как и на обычных банковских счетах.

Проводить расчетные банковские операции согласно порядкам, установленным НБУ.

Выпускать и обслуживать платежные карты для клиентов.

Привлекать средства физических и юридических лиц, заниматься обменом валют.

Стоить отметить, что ранее в Нацбанке были категорически против принятия этого законопроекта.

Почтовые счета могут быть использованы для начисления пенсий, заработной платы, социальных пособий, дохода от торговли. Укрпочта полностью подпадает под регулирование НБУ по финмониторингу вне зависимости от права предоставлять банковские услуги.

Если законопроект будет принят и во втором чтении, то в Украине появится свой "почтовый" банк.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрпочта запустила новую услугу для своих клиентов.

Автор: Маруся Счастливая