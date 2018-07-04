"Плавать не буду": одесский пляж затопило грязной водой из огромного гейзера (видео)

Неочищенная вода залила рекреационную зону

В Одессе на пляже в Аркадии забыл огромный грязевой гейзер. Соответствующее видео опубликовал Александр Шишлянников на своей странице в Facebook.

"Сегодня плавать не буду, наверное", - подписал автор видео.

На кадрах запечатлено, как тысячи кубометров неочищенной воды после ливня выбросило прямо в рекреационную зону.

Видео: Пляж в Одессе (facebook.com/Александр Шишлянников)

"Ближайшуюнеделю я бы тоже не плавала", - комментируют в сети.

Там зимой, кстати, всегда канализацией воняет. Именно пляж Ибица и правое крыло", - отметили пользователи.

"Помойка однако", - комментируют юзеры.

"Интересный фонтанчик", - пишут в сети.

"Ливневка выходит в море. А если учесть, что многие недобросовестные граждане втихаря пустили в ливневку свою канализацию, то... Несколько дней купаться точно нельзя!" – добавили местные жители.

Ранее в Одессе бульдозером снесли лежаки и барные стойки на пляже.

На опубликованных фото и видео видно, как бульдозер сносит деревянный пляжный комплекс с барной стойкой и холодильниками внутри, пока коммунальщики убирают лежаки.

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