"Плавати не буду": одеський пляж затопило брудною водою з величезного гейзера (відео)

Неочищена вода залила рекреаційну зону
В Одесі на пляжі в Аркадії забув величезний грязьовий гейзер. Відповідне відео опублікував Олександр Шишлянников на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні плавати не буду, напевно", - підписав автор відео.
На кадрах відображено, як тисячі кубометрів неочищеної води після зливи викинуло прямо в рекреаційну зону.
Відео: Пляж в Одесі (facebook.com/Александр Шишлянников)
"Ближайшуюнеделю я б теж не плавала", - коментують в мережі.
Там взимку, до речі, завжди смердить каналізацією. Саме пляж Ібіца і праве крило", - зазначили користувачі.
"Смітник", - коментують юзери.
"Цікавий фонтанчик", - пишуть в мережі.
"Дощова каналізація виходить у море. А якщо врахувати, що багато несумлінних громадян нишком пустили в дощову каналізацію свою, то... Кілька днів купатися точно не можна!" – додали місцеві жителі.
Раніше в Одесі бульдозером знесли лежаки і барні стійки на пляжі.
На опублікованих фото і відео видно, як бульдозер зносить дерев'яний пляжний комплекс з барною стійкою і холодильниками усередині, поки комунальники прибирають лежаки.
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