"Плавати не буду": одеський пляж затопило брудною водою з величезного гейзера (відео)

Неочищена вода залила рекреаційну зону

В Одесі на пляжі в Аркадії забув величезний грязьовий гейзер. Відповідне відео опублікував Олександр Шишлянников на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні плавати не буду, напевно", - підписав автор відео.

На кадрах відображено, як тисячі кубометрів неочищеної води після зливи викинуло прямо в рекреаційну зону.

Відео: Пляж в Одесі (facebook.com/Александр Шишлянников)

"Ближайшуюнеделю я б теж не плавала", - коментують в мережі.

Там взимку, до речі, завжди смердить каналізацією. Саме пляж Ібіца і праве крило", - зазначили користувачі.

"Смітник", - коментують юзери.

"Цікавий фонтанчик", - пишуть в мережі.

"Дощова каналізація виходить у море. А якщо врахувати, що багато несумлінних громадян нишком пустили в дощову каналізацію свою, то... Кілька днів купатися точно не можна!" – додали місцеві жителі.

Раніше в Одесі бульдозером знесли лежаки і барні стійки на пляжі.

На опублікованих фото і відео видно, як бульдозер зносить дерев'яний пляжний комплекс з барною стійкою і холодильниками усередині, поки комунальники прибирають лежаки.

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