В Одессе бульдозером снесли лежаки и барные стойки на пляже (фото и видео)

Коммунальщики убрали незаконные постройки

В Одессе коммунальщики устроили демонтаж незаконных пляжных построек на 10 станции Фонтана. Об этом сообщил представитель пресс-службы Одесского городского совета Николай Покровский на своей странице в соцсети Facebook.

Утром 3 июля с пляжей начали убирать лежаки и барные стойки.

Фото: Одесский пляж (facebook.com/n.pokrovskiy)

"Сегодня утром департаментом муниципальной безопасности начат демонтаж пляжных комплексов на 10 Фонтана", – написал он.

Опубліковано Миколою Покровським Понеділок, 2 липня 2018 р.

Видео: Демонтаж незаконных построек (facebook.com/n.pokrovskiy)

На опубликованных фото и видео видно, как бульдозер сносит деревянный пляжный комплекс с барной стойкой и холодильниками внутри, пока коммунальщики убирают лежаки.

Решение о демонтаже было принято исполнительным комитетом Одесского горсовета на прошлой неделе. Департамент муниципальной безопасности решил освободить побережье от самовольно возведенных строений.

В мэрии города заявили, что теперь бульдозеры на пляжах будут работать регулярно.

Скриншот поста (facebook.com/n.pokrovskiy)

Кстати, пляжи Коблево позеленели.

Ранее сообщалось, что в Одессе собака решила навести порядок в море.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море (видео: STYLER.rbc.ua)