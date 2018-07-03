В Одесі бульдозером знесли лежаки і барні стійки на пляжі (фото і відео)

Комунальники прибрали незаконні споруди

В Одесі комунальники влаштували демонтаж незаконних пляжних споруд на 10 станції Фонтану. Про це повідомив представник прес-служби Одеської міської ради Микола Покровський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Вранці 3 липня з пляжів почали прибирати лежаки і барні стійки.

Фото: Одеський пляж (facebook.com/n.pokrovskiy)

"Сьогодні вранці департаментом муніципальної безпеки розпочато демонтаж пляжних комплексів на 10 Фонтана", – написав він.

Опубліковано Миколою Покровським Понеділок, 2 липня 2018 р.

Відео: Демонтаж незаконних споруд (facebook.com/n.pokrovskiy)

На опублікованих фото і відео видно, як бульдозер зносить дерев'яний пляжний комплекс з барною стійкою і холодильниками усередині, поки комунальники прибирають лежаки.

Рішення щодо демонтажу було прийнято виконавчим комітетом Одеської міськради минулого тижня. Департамент муніципальної безпеки вирішив звільнити узбережжі від самовільно зведених будівель.

У мерії міста заявили, що тепер бульдозери на пляжах будуть працювати регулярно.

Скріншот поста (facebook.com/n.pokrovskiy)

До речі, пляжі Коблево позеленіли.

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