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"Собрала все буйки": в Одессе собака решила навести порядок в море (видео)

STYLERЖивотные        27.06.2018 - 22:54
Фото: pixabay.com/pet1
Фото: pixabay.com/pet1

Животное охотилось за буйками

В Одессе собака решила собрать все буйки, которые были в море. Соответствующее курьезное видео опубликовали в YouTube.

Пес решил искупаться, зашел в воду и начал собирать буйки.

Видео: Пес собирает буйки (youtube.com/Kiss Tsunami)

"Одесский пляж, часов 9 вечера. Хозяйка решила прогуляться по пляжу с собакой, а собака решила поплавать и заодно пособирать буйки. Даже на хозяйские тапки не захотела меняться. Решила собрать все буйки", - сказано в подписи к ролику.

Кстати, украинка открыла отель с детским садиком для четвероногих друзей.

Девушка рассказала, что идеей для создания зоогостиницы когда-то послужило то, что она столкнулась с распространенной проблемой: на время отпуска ей не с кем было оставить своих собак (у нее их целых три). Они с мужем долго искали, куда пристроить своих питомцев.

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Теги: собака, животные
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