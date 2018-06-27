"Зібрав всі буйки": в Одесі собака вирішив навести порядок в море (відео)

Тварина полювала за буйками

В Одесі собака вирішив зібрати всі буйки, які були в морі. Відповідне курйозне відео опублікували в YouTube.

Пес вирішив скупатися, зайшов у воду і почав збирати буйки.

Відео: Пес збирає буйки (youtube.com/Kiss Tsunami)

"Одеський пляж, годин 9 вечора. Господиня вирішила прогулятися по пляжу з собакою, а собака вирішив поплавати і заодно позбирати буйки. Навіть на хазяйські тапки не захотів мінятись. Вирішив зібрати всі буйки", - сказано в підписі до ролика.

До речі, українка відкрила готель з дитячим садком для чотириногих друзів.

Дівчина розповіла, що ідеєю для створення зооготелі колись послужило те, що вона зіткнулася з поширеною проблемою: на час відпустки їй ні з ким було залишити своїх собак (у неї їх цілих три). Вони з чоловіком довго шукали, куди прилаштувати своїх вихованців.

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