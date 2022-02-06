Плохая идея: 10 вещей, которые не стоит дарить на День святого Валентина

Выбрать идеальный подарок бывает действительно непросто, однако постарайтесь обойтись без клише и "дежурных" презентов.

Ах, День святого Валентина - праздник, который повергает всех влюбленных в глубокую панику, подпитываемую рекламой, поскольку они отчаянно ищут что-то, что покажет всю их любовь в одном идеально упакованном подарке.

Эти 10 вещей являются худшими подарками, которые вы можете подарить на День святого Валентина, пишет Reviewed.

1. Огромный плюшевый мишка

Оставьте мягкие игрушки для детей, пожалуйста. В конце концов, вашему партнеру гораздо больше понравится свернуться калачиком с уютным мягким одеялом, чем с жутким двухметровым плюшевым мишкой.

2. Украшения в форме сердца

Вам не нужно покупать кому-то ожерелье (или браслет, или серьги) в форме сердца, чтобы показать свою любовь к нему. На самом деле, вам не только не нужно, но, вероятно, и не следует. Выбирайте что-нибудь более классическое и универсальное, если уж хотите подарить украшения.

3. Декоративные свечи

Извините, вы ищете подарки на День святого Валентина или подарки на 70-летие вашей тети Глаши? Ничего против свечей мы в целом не имеем, конечно, но они не совсем долговечны или индивидуальны. Похожим, но лучшим выбором будет диффузор эфирных масел, который ваш партнер может настроить с помощью своих ароматов по своему выбору.

4. Цветы (и больше ничего)

Этот букет красных роз - прекрасный жест, но через неделю (или меньше) все, что останется вашей половинке, это несколько засохших лепестков и увядших стеблей. Вместо этого замените свежие цветы на живое растение, которое простоит намного дольше (надеюсь, как и ваши отношения).

5. Дешевое белье

Поверьте, ни одна женщина не поймет и не оценит слишком тесное, плохо сшитое нижнее белье. Если уж решились на такой подарок - выбирайте качественную вещь.

6. Вечер в кино

Хотя есть исключения из этого (смотрю на вас, родители, которым нужно провести ночь вдали от детей), поход в кино только для того, чтобы съесть попкорн и сидеть на средних местах - не самый романтичный вечер.

7. Бытовая техника

Конечно, девушки могут действительно захотеть новый пылесос или тостер. Но 14 февраля - День святого Валентина, а не новоселье. Однако, если вы хотите сделать более практичный подарок, по крайней мере, выберите что-то, чем вы оба сможете пользоваться и наслаждаться вместе, например, закажите домой вкусную и изысканную еду.

8. Бутылка вина

Если это не суперэксклюзивное вино, эта бутылка мерло - это то, что вы берете по пути домой с работы в пятницу вечером, а не то, что вы дарите своему единственному и неповторимому на День святого Валентина.

9. Универсальная подарочная карта

Ничто так не говорит "Я люблю тебя", как подарочная карта, которую вы взяли на кассе в продуктовом магазине… Даже если вы забыли о празднике, а сейчас 14 февраля, и вы с пустыми руками, не волнуйтесь. Вместо того, чтобы соглашаться на стандартную подарочную карту, подарите своему партнеру изготовленную на заказ карту от какого-либо сайта, адаптированную к его индивидуальным интересам.

10. Банальная подарочная корзина

Все эти предварительно приготовленные корзины с мылом, конфетами, лосьонами и другими безделушками всегда идут по скидке после Дня святого Валентина, потому что все знают, что это ужасные подарки.

Неудачные идеи подарков на День святого Валентина (фото: pexels.com)