По-летнему тепло: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье

Стало известно, где пройдет гроза

В воскресенье, 27 мая, по всей территории Украины синоптики обещают сухую и теплую погоду. Небольшие осадки возможны только на западе страны. Закарпатью синоптики обещают грозу.

На востоке Украины ожидается днем до +21 +24 градусов, ночью будет немного прохладнее +8 +10 градусов.

На юге страны, а также на западе будет жарко. Днем температура воздуха нагреется до +24 +26 градусов в Одессе, Херсоне и Львове. Немного прохладнее будет в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком. Там дневная температура составит +23 +25 градусов. Ночная температура будет колебаться от +12 до +16 градусов. В Черновцах и Тернополе возможен небольшой дождь.

Единственный регион, в котором будет бушевать непогода – это Ужгород. Там синоптики обещают днем до +24 +26 градусов, ночью +14 +16 градусов. Но при этом возможны дожди и грозы.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В Чернигове, Кропивницком, Полтаве и Черкассах также будет по-летнему тепло. Там воздух прогреется днем до + 22 +24 градуса. Ночная температура составит +8 +12 градусов.

Центральные регионы могут наслаждаться теплом. Температура воздуха будет колебаться от +22 до 24 градусов днем и + 9 +11 ночью.

В столице в праздничное воскресенье будет сухо, возможны небольшие облака. Температура воздуха днем будет от +22 до +24 градусов. Ночью будет прохладнее – от +8 до +11 градусов.

Кстати, народный синоптик рассказал, какую погоду ожидать на Троицу.

"На эти дни просчитываются осадки, преимущественно во второй половине дня, правда, до Киева они не дойдут. В целом погода на Троицу ожидается благоприятная: около 24-27 градусов тепла, при этом сильных порывов ветра, которые наблюдались в начале этой недели, не будет", — поделился информацией синоптик.

Рекомендуем посмотреть: День Киева 2018: куда пойти

Видео: video.rbc.ua