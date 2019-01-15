"По схеме работают": в сети разгорелся скандал из-за пожара в Лавре

Пожар в Киево-Печерской Лавре (фото: facebook.com)

Пока спасатели пытаются выяснить причины возгорания, пользователи соцсетей строят собственные теории

В понедельник, 14 января, в двухэтажном отдельно стоящем здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, произошло возгорание. По состоянию на 20:07 спасателям удалось ликвидировать пожар. Пострадала площадь около 200 кв. м.

Пользователи сети активно обсуждают происшедшее. Многие предполагают, что возгорание произошло неспроста, если вспомнить недавний скандал с недостачей восьми икон после инвентаризации.

Пожар в Киево-Печерской Лавре (фото: facebook.com)

"Те иконы, которых не досчитались, при проверке будут списаны, как сгоревшие", - предполагает Алексей Бурдейный.

"Скажут, что все, что не нашла комиссия, было в той комнате, где пожар", - утверждает Оксана Рокита.

"Пожар устраивают, чтобы скрыть следи кражи", - пишет Andrei Mironyuk.

"Инвентаризация прихода еще не закончена. Была. Теперь - закончена", - иронизирует Сергей Друбич.

"По схеме работают: если украли, то надо спрятать грешки, почему бы не под видом пожара", - пишет Sergii Matsko.

"К нам едет ревизор, поджигай!", - шутит Anna Len.

Скриншот комментариев: facebook.com/www.rbc.ua/

Многие пользователи предполагают, что "московские попы" вывозят ценности из храма, и таким образом решили "сжечь за собой мосты".

"Шакалы, что не вынесли, то уничтожат", - сетует Наташа Найденко.

"Московских попов надо гнать из Лавры, пока еще не поздно, ибо то, что нельзя вывезти, сожгут, и мы снова, как и всегда, останемся без ничего...", - комментирует Вова Харчук.

"Вывозят ценности, золото, серебро, реликвии, скажут все сгорело", - предполагает Роман Фалилеев.

"Попы палят то, что увезти не в силах. Прости Господи, их грешные души...", - пишет Александр Гамий.

Скриншот комментариев: facebook.com/www.rbc.ua/

Ликвидация пожара в Киево-Печерской Лавре (видео: facebook.com/www.rbc.ua/)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве начали демонтировать новогоднюю елку.

Кстати, недавно пользователи соцсетей предупредили жителей городов об опасности санок, которые у многих висят прямо на балконе.