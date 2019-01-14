В Киеве начался демонтаж главной елки Украины (фото)

Елку и новогодне-рождественский городок на Подоле начнут разбирать 20 января
В Киеве коммунальщики приступили к демонтажу главной елки Украины на Софийской площади, которую ранее признали лучшей в Европе, и новогодне-рождественского городка. Об этом в понедельник, 14 января, передает 44.ua.
Полностью разобрать хвойную красавицу планируют до 16 января.
Сейчас работники снимают с елки игрушки и гирлянды. На площади работают несколько кранов.
При этом домики с фуд-кортом уже закрыты. Уже убрали праздничный паровозик, расположенный возле памятника Богдану Хмельницкому.
Сцену также разбирают.
Фото: 44.ua
"Работы на Софийской площади начались ночью, будут продолжаться в режиме non-stop. Планируем елку разобрать до 16 января", - рассказал основатель "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий.
Добавим, что еще одну столичную новогоднюю елку-красавицу, расположенную на Контрактовой площади, демонтируют позже - до 20 января будет работать новогодний праздничный городок на Подоле.
Киевская елка на Софийской площади обошлась в 2 млн 700 тыс. грн. Но это, правда, деньги спонсоров.
Фото: 44.ua
Как сообщалось ранее, новый 2019 год встретили на Софийской и Контрактовой площадях 15 тысяч киевлян и гостей города.
Напомним, ранее Styler собрал самые яркие фото главных елок украинских городов.
Видео: РБК-Украина