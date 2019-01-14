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В Киеве начался демонтаж главной елки Украины (фото)

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 17:37
В Киеве начался демонтаж главной елки Украины (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Елку и новогодне-рождественский городок на Подоле начнут разбирать 20 января

В Киеве коммунальщики приступили к демонтажу главной елки Украины на Софийской площади, которую ранее признали лучшей в Европе, и новогодне-рождественского городка. Об этом в понедельник, 14 января, передает 44.ua.

Полностью разобрать хвойную красавицу планируют до 16 января.

Сейчас работники снимают с елки игрушки и гирлянды. На площади работают несколько кранов.

При этом домики с фуд-кортом уже закрыты. Уже убрали праздничный паровозик, расположенный возле памятника Богдану Хмельницкому. 

Сцену также разбирают.

 

Фото: 44.ua

"Работы на Софийской площади начались ночью, будут продолжаться в режиме non-stop. Планируем елку разобрать до 16 января", - рассказал основатель "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий. 

Добавим, что еще одну столичную новогоднюю елку-красавицу, расположенную на Контрактовой площади, демонтируют позже - до 20 января будет работать новогодний праздничный городок на Подоле.

Киевская елка на Софийской площади обошлась в 2 млн 700 тыс. грн. Но это, правда, деньги спонсоров. 

В Киеве начался демонтаж главной елки Украины (фото)

Фото: 44.ua

Как сообщалось ранее, новый 2019 год встретили на Софийской и Контрактовой площадях 15 тысяч киевлян и гостей города

Напомним, ранее Styler собрал самые яркие фото главных елок украинских городов

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