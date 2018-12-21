Лучшие главные елки украинских городов: потрясающие фото

Коллаж РБК-Украина

Также мы узнали, сколько городские власти потратили на елки

В День святого Николая на Софийской площади в Киеве торжественно была зажжена главная елка Украины.

Высота хвойной красавицы, которую уже признали лучшей в Европе, составляет 25 метров, а украшена она более 500 игрушками и тремя километрами гирлянд, оформленных в виде кристаллов.

Сегодня мы решили собрать для вас яркие фото главных елок украинских городов. Кроме того, мы расскажем, сколько власти некоторых населенных пунктов потратили на хвойных красавиц.

Киев

Киевская елка обошлась в 2 млн 700 тыс. грн. Но это, правда, деньги спонсоров.

Главная елка Киева (фото: РБК-Украина)

Ивано-Франковск

Главная елка Ивано-Франковска (фото: instagram.com)

Главная елка Ивано-Франковска (фото: instagram.com)

Львов

На эту елку спонсоры собрали 258 тыс. грн.

Главная елка Львова (фото: instagram.com)

Харьков

2 млн 900 тыс. грн было потрачено на елку в Харькове. Зато срок эксплуатации харьковской елки - 5 лет.

Главная елка Харькова (фото: instagram.com)

Полтава

Это - самая дорогая елка в Украине. На нее потратили более 8 млн грн.

Главная елка Полтавы (фото: instagram.com)

Хмельницкий

Главная елка Хмельницкого (фото: instagram.com/spektro_fl2)

Днепр

Главная елка Днепра (фото: instagram.com)

Тернополь

Главная елка Тернополя (фото: instagram.com)

Одесса

Главная елка Одессы (фото: instagram.com)

Главная елка Одессы (фото: instagram.com)

Херсон

Главная елка Херсон (фото: instagram.com)

Винница

Из городского бюджета на главную красавицу было потрачено 839 тыс. грн.

Главная елка Винницы (фото: instagram.com)

Ранее мы писали о том, что украинцы посмеялись в сети над главной елкой Свалявы.

Также сообщалось, что на главной площади Соснице установили елку с кладбища. Люди, конечно же, в шоке.