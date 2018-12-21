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Кращі головні ялинки українських міст: приголомшливі фото

STYLERЖиття    21.12.2018 - 19:06
Кращі головні ялинки українських міст: приголомшливі фото
Колаж РБК-Україна

Також ми дізналися, скільки міська влада витратили на ялинки

У День святого Миколая на Софійській площі в Києві була урочисто запалена головна ялинка України.

Висота хвойної красуні, яку вже визнали найкращою в Європі, складає 25 метрів, а прикрашена вона більше 500 іграшками і трьома кілометрами гірлянд, оформлених у вигляді кристалів.

Сьогодні ми вирішили зібрати для вас яскраві фото головних ялинок українських міст. Крім того, ми розповімо, скільки влада деяких населених пунктів витратила на хвойних красунь.

Київ

Київська ялинка обійшлася в 2 млн 700 тис. грн. Але це, правда, гроші спонсорів.

 

Головна ялинка Києва (фото: РБК-Україна)

Івано-Франківськ

Кращі головні ялинки українських міст: приголомшливі фото

Головна ялинка Івано-Франківська (фото: instagram.com)

Кращі головні ялинки українських міст: приголомшливі фото

Головна ялинка Івано-Фарнковска (фото: instagram.com)

Львів

На цю ялинку спонсори зібрали 258 тис. грн.

Кращі головні ялинки українських міст: приголомшливі фото

Головна ялинка Львова (фото: instagram.com)

Харків

2 млн 900 тис. грн було витрачено на ялинку в Харкові. Зате термін експлуатації харківської ялинки - 5 років.

 

Головна ялинка Харкова (фото: instagram.com)

Полтава

Це - найдорожча ялинка в Україні. На неї витратили понад 8 млн грн.

 

Головна ялинка Полтави (фото: instagram.com)

Хмельницький

 

Головна ялинка Хмельницького (фото: instagram.com/spektro_fl2)

Дніпро

 

Головна ялинка Дніпра (фото: instagram.com)

Тернопіль

 

Головна ялинка Тернополя (фото: instagram.com)

Одеса

Кращі головні ялинки українських міст: приголомшливі фото

Головна ялинка Одеси (фото: instagram.com)

Кращі головні ялинки українських міст: приголомшливі фото

Головна ялинка Одеси (фото: instagram.com)

Херсон

Кращі головні ялинки українських міст: приголомшливі фото

Головна ялинка Херсон (фото: instagram.com)

Вінниця

З міського бюджету на головну красуню було витрачено 839 тис. грн.

 

Головна ялинка Вінниці (фото: instagram.com)

Раніше ми писали про те, що українці посміялися в мережі над головною ялинкою Сваляви.

Також повідомлялося, що на головній площі Сосниці встановили ялинку з кладовища. Люди, звичайно ж, в шоці.

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