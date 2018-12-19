На Софийской площади Киева зажгли главную елку Украины (фото, видео)

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Само празднование началось еще в шесть вечера

В Киеве в день Святого Николая на Софийской площади торжественно зажгли главную елку Украины. 25-метровую хвойную красавицу украсили более 500 игрушек и более 3-х километров гирлянд. Сами гирлянды оформили в виде кристаллов.

В мероприятии принимают участие мэр Киева Виталий Кличко, супруга президента Украины Петра Порошенко Марина а также артисты и звезды шоу-бизнеса.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Само празднование началось еще в шесть вечера.

Настроение киевлянам и гостям столицы обеспечивают Наони Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids, актеры фильмы о Святом Николае "Только Чудо".

Хедлайнеры концерта - группа "СКАЙ".

Видео: facebook.com/RadioSvoboda.Org

На установленном экране будут транслировать праздничные поздравления. Также гостей праздника ждут первый поезд желаний "Полярный Экспресс", несколько фотозон, магический туннель, новогодне-рождественский сувенирный ярмарка, зона сладостей, сказочная аллея и прочее.

Видео: facebook.com/tsn.ua

Как сообщалось ранее, харьковская новогодняя елка оказалась самой высокой среди "коллег" в других городах Украины. Второе и третье место досталось хвойных красавицам из Винницы и Киева, причем разница между ними составляет всего один метр.

Добавим, что для тех, кто еще не решил, какую елку поставить дома (искусственную или живую), эксперты решили проснить некоторые нюансы.

Как сообщалось ранее, недавно в Германии в Мюнхене был побит очередной ценовой рекорд: компания по продаже драгоценных металлов Pro Aurum установила новогоднюю елку стоимостью 2,6 миллионов долларов (около 73 миллионов гривен).

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Видео: РБК-Украина