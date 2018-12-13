Новогодние елки Украины померялись ростом: где самая высокая (инфографика, видео)

Видео: YouTube / Харьков Vgorode

Харьковская новогодняя елка оказалась самой высокой среди "коллег" в других городах Украины. Второе и третье место досталось хвойных красавицам из Винницы и Киева, причем разница между ними составляет всего один метр, отмечается в инфографике на сайте "Лтава".

40-метровая чемпионка обошлась городу в почти 3 миллиона гривен. Саму конструкцию (металлический каркас и прикрепленные к нему ветви) собрали еще 5 декабря, однако официальное открытие главной елки Харькова состоится только 26-го.

За тройкой лидеров в Виннице (28 метров) и Киеве (27 метров) в рейтинге самых высоких новогодних елок в городах Украины идут:

4) Ровно - 24 метра

5) Запорожье - 25 метров

6) Николаев - 22 метра

7-е место разделили между совбой Львов, Луцк, Полтава, Днепр, Черновцы - в этих облцентрах высота праздничных елок составляет 20 метров

8) Тернополь - 18,5 метров

9-е место замают 18-метровые елки в Сумах и Хмельницком

10) Житомир - 15 метров

11) Кропивницкий - 14 метров

Фото: ltava.poltava.ua

Отметим, что в прошлом году в Харькове также елка была самой высокой в Украине, но тогда ее высота достигала 36,2 метра.

Напомним, что в столице в день торжественного открытия на Софийской площади главной новогодней елки с 15 декабря на 190 локациях города начнется продажа елок с чипами, индивидуальными номерами и штрих-кодами.

Добавим, что для тех, кто еще не решил, какую елку поставить дома (искусственную или живую), эксперты решили проснить некоторые нюансы.

Как сообщалось ранее, недавно в Германии в Мюнхене был побит очередной ценовой рекорд: компания по продаже драгоценных металлов Pro Aurum установила новогоднюю елку стоимостью 2,6 миллионов долларов (около 73 миллионов гривен).

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Видео: РБК-Украина