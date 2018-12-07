Искусственная или живая: какую елку выбрать на Новый год 2019

В центре Киева на Софийской площади в четверг, 6 декабря, начали устанавливать главную елку Украины: к искусственному каркасу будут прикреплены живые ветки ели. А для тех, кто еще не решил, какую елку поставить дома (искусственную или живую), эксперты решили проснить некоторые нюансы. Об этом информирует ТСН.

Глава УГКЦ уже призывал укринцев отказаться от срубленных елок. Руководитель департамента информации Игорь Яцив поддерживает данную позицию: "Искусственная елка может хорошо заменить и послужить для прихода украшением, и ничем хуже эти новогодние праздники не будут".

К слову, цена на такую елку может разниться в зависимости от размера и качеств: от 300 до 4000 гривен. Чем дороже елка, тем дольше она прослужит и тем больше будет походить на натуральную.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

А вот главный лесничий Фастовского лесхоза Леонид Прокопюк уверяет, что искусственная никогда не заменит живую, ведь лишь она приносит в дом лесной дух. Метровая елка, по его словам, обойдется в 90 гривен и будет радовать своим сосновым ароматом.

В министерстве экологии такую позицию не поддерживают. Утверждают, что количество елок резко уменьшается с каждым годом, потому что в дополнение к регулярной вырубке хвойные деревья уничтожают еще и вредители.

А для борьбы с массовой браконьерской вырубкой в Государственной экоинспекции в прошлом году стартовала специальная операция "Новогодняя елка". Она длится с начала декабря до середины января. За одну незаконно вырубленную елочку браконьерам придется отдать 700 гривен. За это время успели выписать уже 23 тысячи штрафов.

Напомним, что в Киеве начали устанавку главной новогодней елки Украины.

Мы писали, что глава УГКЦ призывает отказаться от срубленных живых елок.

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Видео: РБК-Украина